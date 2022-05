As gravações da primeira temporada de "Rua das Flores", da TVI, aproximam-se do fim. "Estou bastante… satisfeita", confessou Ana Bola, protagonista da novela, à TV 7 Dias, revelando que gostou "do projeto, do que foi apresentado e sobretudo do elenco".

À revista, a atriz não quis avaliar o guião da novela. "Não lhe vou dizer. É muito difícil julgar, para já colegas de escrita e depois a escrita de uma novela é uma coisa dificílima", frisou.

"A única coisa que eu lhe posso dizer é que estes autores estão a escrever duas novelas ao mesmo tempo e isso é uma coisa desumana, portanto, não chegam para as encomendas (...) Não haverá nada mais difícil do que escrever comédia, escrever uma novela de comédia mais difícil ainda, escrever duas é uma coisa impensável para mim, impensável", rematou Ana Bola.