Na passada sexta-feira, dia 1 de outubro, Ana Marques e Marco Paulo foram os convidados de Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC.

"Todos os sábados, Marco Paulo abre as portas da sua casa para, juntamente com Ana Marques, recordar os grandes êxitos do passado e valorizar os novos valores da música portuguesa. O 'Alô Marco Paulo' foi alvo de algumas críticas. Os apresentadores do formato esclarecem tudo", frisou a produção do talk show.

Na conversa, Ana Marques destacou a boa relação com o cantor. "A minha abordagem com o Marco sempre foi de um enorme à vontade e sempre brincámos um com o outro. Aquela coisa de 'o programa é meu', nas palavras do Marco Paulo tem a ver com a sua felicidade, e acima de tudo porque foi uma nova oportunidade em televisão para fazer o que ele mais gosta depois de mais de 19 anos afastado da apresentação, daí ter surgido aquela frase", explicou.

"Eu não era capaz de fazer o programa sem a Ana ali ao pé de mim, sinto-me seguro, sinto-me muito bem acompanhado, esta cumplicidade que temos um com o outro. E divirto-me porque eu sei que a Ana gosta de mim e a Ana sabe que eu gosto dela, muito", sublinhou Marco Paulo.

Veja aqui o vídeo.