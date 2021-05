Ana Moura foi uma das convidadas da emissão desta quinta-feira, dia 13 de maio, do "5 para a meia-noite". No talk show da RTP1, a cantora foi desafiada por Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha a sentar-se na cadeira da rubrica "Pressão No Ar".

No segmento do programa, Ana Moura confessou que é boa jogadora de matraquilhos e revelou que detesta concursos de talentos.

No final de "Pressão No Ar", a apresentadora desafiou a artista a cantar uma canção pimba. Sem hesitar, Ana Moura cantou os versos do refrão de "Afinal Havia Outra", de Mónica Sintra.

Veja o vídeo (minuto 6:30).