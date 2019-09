"Anatomia de Grey", a série mais vista no FOX Life, vai estrear a sua 16ª temporada, tornando-se no drama médico mais longo de sempre. A partir de 2 de outubro, os fãs poderão acompanhar Meredith Grey e o quotidiano do Grey Sloan Memorial Hospital, com novos episódios todas as quartas-feiras, às 22h20.

"Seguindo as narrativas que ficaram suspensas desde a temporada anterior, a 16ª temporada da série vai continuar a explorar a relação entre Meredith (Ellen Pompeo) e DeLuca (Giacomo Gianniotti), ainda que este esteja na prisão. No entanto os papéis podem-se inverter, tendo em conta a fraude relacionada com o seguro médico – para salvar uma paciente – que custou a Meredith o seu emprego", explica a FOX Life em comunicado.

Quanto aos outros casais de médicos, Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver) estão novamente juntos, mas Jo (Camilla Luddington) e Alex (Justin Chambers) estão temporariamente separados. A 15ª temporada terminou com Jackson (Jesse Williams) desaparecido e Maggie (Kelly McCreary) à sua procura.

"Esta 16ª temporada é mais um grande marco para a produção televisiva, que assim se torna no drama médico mais longo de sempre. ‘Anatomia de Grey’ foi reconhecida com 60 prémios de televisão, incluindo vários Emmy, People Choice Awards e Golden Globes, tendo tido 214 nomeações. A série é também a mais vista pelo público feminino e uma 17ª temporada já está confirmada", lembra o canal.