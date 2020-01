Temporada após temporada, "Anatomia de Grey" continua a conquistar espectadores um pouco por todo o mundo e a história ainda não tem fim à vista. Esta semana, em entrevista ao Deadline, Karey Burke, presidente da ABC Entertainment, frisou que a série vai continuar "enquanto a Ellen Pompeo tiver interesse em interpretar Meredith Grey".

De acordo com a responsável, o canal ainda não negociou com a atriz a renovação do contrato depois da 17.ª temporada da série.

Criada por Shonda Rhimes, "Anatomia de Grey" estreou em 2015 e conta já com 16 temporadas.