No ar desde 2009, "Watch What Happens Live with Andy Cohen" tem acolhido inúmeros nomes do entretenimento, cultura pop e política em noites de conversas e desafios despretensiosos.

A aposta do canal norte-americano Bravo, que pode ser vista na televisão portuguesa no Canal E! desde dezembro passado - de segunda a sexta-feira, pelas 23h00 -, já acolheu nomes como Hillary Clinton, Ben Stiller, Sarah Jessica Parker, Amy Schumer ou Melissa McCarthy e tem continuidade garantida em 2023.

Em entrevista ao SAPO Mag, o anfitrião do talk show recordou conquistas, surpresas, convidados especiais e confessou quem gostaria de receber no programa:

SAPO Mag - "Watch What Happens Live with Andy Cohen" está no ar há quase 15 anos. O que o deixa mais orgulhoso?

Andy Cohen - Tenho orgulho de há quanto tempo o programa decorre, dos ótimos convidados que temos recebido e de que mais continuem a aparecer.

O que diferencia "Watch What Happens Live with Andy Cohen" de outros talk shows noturnos?

Acho que é autêntico, espontâneo e surpreendente. Veio quebrar o paradigma dos talk shows e mostra as celebridades de uma forma que não acontece em nenhum outro programa noturno.

Que elementos do programa decidiu manter e mudar ao longo do tempo?

Eu diria que, ao longo de 13 anos, o programa permaneceu praticamente igual ao que era quando começámos. É totalmente espontâneo. Tento fazer perguntas para as quais os espectadores querem respostas, independentemente das grandes estrelas que recebo.

Andy Cohen e Sarah Jessica Parker créditos: Lusa

Há alguma coisa que gostaria de ter feito de forma diferente no programa?

Não.

Que convidado o surpreendeu mais? Porquê?

A Oprah foi muito surpreendente, porque estava muito aberta a tudo e pronta para jogar todos os meus jogos estúpidos. Sou um grande fã dela. Diria também a Hillary Clinton. Ambas "baixaram a guarda" e divertiram-se muito, e acho que vimos um lado diferente delas no meu programa.

Sente que tem uma responsabilidade adicional por ser o único apresentador de um talk show noturno norte-americano que é abertamente homossexual?

Por vezes, sim. Se há questões que estão a afetar a comunidade gay, eu serei aquele que se vai pronunciar sobre elas.

"Watch What Happens Live with Andy Cohen" foi renovado para 2023. O que pode revelar-nos sobre o que se segue?

Tudo o que posso dizer-vos é que teremos muitas mais grandes estrelas... e fofocas.

Quem é que ainda quer levar ao programa?

Tantas pessoas: Madonna, Michelle Obama, Beyoncé...