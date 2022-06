Na quarta ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Kids", Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes, Carlão e Fernando Daniel foram surpreendidos por Anselmo Ralph. Sem aviso prévio, o cantor subiu ao palco do programa de talentos para fazer uma atuação.

No "The Voice Kids", o artista interpretou o tema "Cry me a river". No início da atuação, Fernando Daniel suspeitou de imediato que se tratava de Anselmo Ralph.

"Anselmo Ralph surpreendeu os Mentores do 'The Voice Kids 2022' ao protagonizar uma 'Prova Cega'. Mas foi logo apanhado", resumiu a produção do programa de talentos da RTP1.

Veja aqui o vídeo.