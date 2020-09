No final da tarde deste sábado, 19 de setembro, Cristina Ferreira e Pedro Teixeira voltaram a encontrar-se em "Apanha Se Puderes". Entre as 19h00 e as 20h00, a TVI exibiu um "episódio inédito" do concurso apresentado pela dupla.

O episódio, gravado em 2018, antes da ida da apresentadora para a SIC, foi visto por 521 mil telespectadores, ficando atrás do filme "Central de Inteligência" (SIC) e de "O Preço Certo" (RTP1), que liderou audiências.

No total, o concurso da TVI registou 12,8% de share. Já o programa apresentado por Fernando Mendes conquistou 800 mil espectadores (19,4% de share), seguido do filme exibido pela SIC (14,0% de share).