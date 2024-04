Helena Caldeira, atriz que faz parte do elenco da série "Rabo de Peixe", foi a convidada do episódio deste fim de semana de "Taskmaster". A atriz juntou-se a Cândido Costa, Carolina Deslandes, Madalena Abecasis e Toy.

O penúltimo episódio da temporada, que foi para o ar no sábado, dia 27 de abril, na RTP1, liderou audiências. O programa apresentado por Nuno Markl e Vasco Palmeirim, conquistou 14.2% de share, com uma média de 623 mil e 400 espectadores. No total diário, a RTP1 registou 10,4% de share, ficando apenas atrás da TVI (11,9%). Já a SIC somou 10,2% de share este sábado, dia 27 de abril.