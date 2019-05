O final de "A Guerra dos Tronos" não agradou a todos os fãs, mas houve um pedido quase consensual nas redes sociais: um spin-off centrado em Arya Stark, personagem interpretada por Maisie Williams. Mas, para já, o desejo dos espectadores não está nos planos da HBO.

Em entrevista ao Deadline, Casey Bloys, presidente de programação da HBO, frisou que "entende perfeitamente" os pedidos. "Acho que é melhor tentar fazer as prequelas em outras áreas do universo de George R.R. Martin", defendeu, acrescentando que uma série sobre as aventuras de Arya Stark não faz sentido neste momento.

Ao The Hollywood Reporter, Casey Bloys também negou totalmente a ideia de avançar com uma prequela. "Não, não, não. Não", respondeu o responsável da HBO quando questionado sobre a hipótese de avançar com novas séries centradas nos acontecimentos futuros dos Sete Reinos e sobre um spin-off protagonizado por Arya Stark. "Não quero pegar em personagens deste mundo [de 'A Guerra dos Tronos'], que eles fizeram lindamente, e colocá-las noutro mundo com outras pessoas a criá-lo", acrescentou.

"Não faz sentido para nós, neste momento, fazer uma sequência ou pegar em qualquer uma das outras personagens", garantiu.