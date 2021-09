Ana Maria Braga fez um pedido de desculpa em direto no programa "Mais Você" depois de ter usado a expressão "inveja branca" na emissão do dia 22 de setembro. No talk show, a apresentadora brasileira frisou que leu todos os comentários e opiniões sobre a expressão considerada racista.

"Quero trazer uma situação que aconteceu ontem. Fiz um comentário sobre inveja e houve gente, principalmente da comunidade negra, que se sentiu ofendida. Li os argumentos e quero agradecer porque as pessoas têm razão. As pessoas que têm um 'cartão de cidadão' mais antigo, como o meu, usam algumas expressões que fizeram parte de um outro momento", começou por sublinhar.

"Faço questão de voltar aqui e pedir desculpas. Vejo como uma oportunidade de aprendizagem para todos nós. Para que desapareçam rapidamente estes vícios de linguagem. Venho humildemente pedir desculpas. Isto não se vai voltar a repetir", rematou Ana Maria Braga, uma das apresentadoras mais populares da televisão brasileira.