"Arquivo 81" estreia-se a 14 de janeiro na Netflix e promete agarrar os espectadores do início ao fim. A história original é livremente inspirada pelo popular podcast homónimo.

A série segue a história do arquivista Dan Turner (Mamoudou Athie), que aceita um trabalho para restaurar uma coleção de videocassetes danificadas de 1994. "Ao recuperar o trabalho da documentarista Melody Pendras (Dina Shihabi), é atraído para a investigação de uma perigosa seita nos apartamentos Visser", adianta o serviço de streaming

Com a temporada a desenrolar-se entre estas duas cronologias, Dan vai lentamente ficando cada vez mais obcecado com descobrir o que aconteceu a Melody. "Quando os dois personagens formam entre si uma ligação misteriosa, Dan fica convencido de que consegue salvá-la do terrível destino que teve 25 anos antes", revela a Netflix.

Segundo o serviço de streaming, "Arquivo 81" é uma série de "suspense sobrenatural" e conta com produção executiva de Rebecca Sonnenshine ("The Boys" e "Diários do Vampiro"), James Wan e Michael Clear, da Atomic Monster (universo cinematográfico de "The Conjuring" e "Maligno"), Rebecca Thomas ("Stranger Things"), Antoine Douaihy ("The Good Cop") e Paul Harris Boardman ("Livrai-nos do Mal").