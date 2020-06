Na emissão desta quarta-feira, dia 3 de junho, de "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José fez uma nova paródia inspirada no programa "Passadeira Vermelha", da SIC e da SIC Caras.

O sketch do talk show de humor conta com a participação de Igor Regalla, que se estreou no programa ao vestir a pele de Mariama Barbosa. Já Joaquim Monchique interpretou Liliana Campos, e Maria Rueff, foi a jornalista Joana Latino.

Na paródia, Herman José deu vida a Nuno Azinheira.

Veja o vídeo: