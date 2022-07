A produção global do "The Voice" elegeu as "'Provas Cegas' mais emotivas de sempre" e que prometem "fazer chorar" os espectadores. No vídeo partilhado no Youtube, a equipa do programa de talentos destaca dez atuações.

Na lista da produção há um português. A atuação de Filipe Santos, que participou no "The Voice Portugal", da RTP1, com o tema "Lovely", é considerada uma das mais emotivas.

O vídeo da produção global do "The Voice" conta ainda com atuações de concorrentes de Espanha, Austrália, Noruega ou Alemanha.

Veja o vídeo.