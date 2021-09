O fim de "La Casa de Papel" aproxima-se. Esta quarta-feira, dia 22 de setembro, a Netflix revelou um pequeno teaser da segunda parte da quinta e última temporada da série espanhola.

"A Resistência volta sempre como uma só", frisa a produção da série no vídeo narrado por Tóquio. No teaser, uma artesão japonês reconstrói uma máscara de Salvador Dali, enquanto a personagem de Úrsula Corberó relembra todos os membros da equipa do Professor que morreram.

"Dizem que o que não te mata, torna-te mais forte. Quão forte te faz aquilo que te mata? (...) O ouro uniu-nos uma vez e nunca, aconteça o que acontecer, nos vai voltar a separar. Cada vez que nos derrotem, iremos recompor-nos e ficar mais fortes", frisa Tóquio.

"Até que a morte nos junte", pode ler-se no final do vídeo.

Veja o vídeo: