Lourenço Ortigão, ator que tem contrato de exclusividade com a TVI, faz parte do elenco da próxima série da RTP1. "Até que a Vida nos Separe" é o primeiro projeto do ator fora do canal de Queluz de Baixo.

Com realização de Manuel Pureza e argumento de Hugo Gonçalves, João Tordo e Tiago R. Santos, a série vai contar com oito episódios. Além de Lourenço Ortigão, o elenco conta ainda com José Condessa, Albano Jerónimo, Rita Loureiro, Ana Lopes, Madalena Almeida, José Mata, Diogo Martins, Guilherme Félix, Rita Poças, Dinarte Branco, António Durães, João Jesus ou Luís Lobão Ferreira.

"Até que a Vida nos Separe" vai acompanhar a família paixão. "A família Paixão gere uma quinta onde organiza casamentos, mas o negócio não corre bem. A acrescentar a isso, para Vanessa e Daniel, os pais da família, o amor parece ter chegado ao fim. Já Luísa e Joaquim, os avós, são inseparáveis e donos de um amor sem igual. Os irmãos Rita e Marco, os mais novos da família, têm, cada um, uma visão muito própria de amar. Procuram, cada um, soluções para si e para a família, mas a vida teima em separá-los de finais felizes, ou de amores para sempre.