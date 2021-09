No dia 30 de setembro, às 22h20, estreia-se em exclusivo na FOX Life a quarta temporada de "New Amsterdam". A série inspirada no mais antigo hospital dos Estados Unidos é uma das mais vistas do canal e conta com uma grande legião de fãs em todo o mundo.

O drama médico segue o "brilhante e charmoso" Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold), o diretor médico da instituição, que tem como objetivo acabar com a burocracia e oferecer o melhor tratamento possível aos doentes. "Como podemos ajudar? Os médicos, enfermeiros e restantes colaboradores já ouviram isto muitas vezes. Não aceitando um 'não' como resposta, o Dr. Goodwin tem de acabar com o status quo e provar que nada o irá travar até dar um novo fôlego a este hospital pouco apreciado, com poucos fundos e com gente a mais", lembra o canal em comunicado.

E Será que o amor cura tudo? No final da terceira temporada, a relação de Max e Helen Sharpe (Freema Agyeman) deu passo à frente, mas será que a quarta temporada irá trazer surpresas agradáveis a estas duas personagens? "E o Dr. Iggy Frome (Tyler Labine), irá mesmo desistir da psiquiatria? A Dr.ª Lauren irá conseguir manter o seu relacionamento apaixonado com Leyla (Shiva Kalaiselvan) depois de esta ser aceite – de maneira dúbia – para um internato no New Amsterdam?", questiona a FOX Life.

O elenco da série é composto por Ryan Eggold (Dr.Max Goddwin), Freema Agyeman (Dr. Helen Sharpe), Janet Montgomery (Dr. Lauren Bloom), Jocko Sims (Dr. Floyd Reynolds ), Tyler Labine (Dr. Iggy Frome), Anupam Kher (Dr. Vijay Kapoor).

ESTREIA: 30 de setembro, quinta feira, às 22h20

EMISSÃO: Quintas, às 22h20