Jonathan Bailey vai ser o parceiro de Matt Bomer na minissérie "Fellow Travelers", para o canal Showtime.

Este é mais um passo na ascensão do ator britânico de 34 anos, que se tornou conhecido no seu país pela presença carismática em séries como "Broadchurch" e "Crashing" antes de ganhar reconhecimento internacional como o Visconde Bridgerton no gigantesco sucesso de "Bridgerton".

Adaptando um romance popular de 2007 com o mesmo título, "Fellow Travelers" cruza uma história de amor entre dois homens muito diferentes no cenário de um "thriller" político, já que tem como pano de fundo a era das perseguições do Macarthismo, no pós-Segunda Guerra Mundial.

Bailey vai interpretar Tim Laughlin, um jovem cheio de idealismo e fé religiosa na América do pós-Segunda Guerra Mundial, que vai conhecer o "belo e carismático" Hawkins Fuller, papel de Matt Bomer, estrela da série "White Collar", que se mexe com grande à vontade nos bastidores políticos de Washington e foge de envolvimentos emocionais.

A sua história vai começar quando o Senador Joseph McCarthy e o seu braço-direito Roy Cohn declaram guerra aos “subversivos e desviantes sexuais", e os caminhos cruzam-se ao longo de quatro décadas marcadas por profundas mudanças na sociedade norte-americana, desde a Guerra do Vietname à era do hedonismo e a crise da SIDA.

Com oito episódios, a minissérie criada por Ron Nyswaner (do clássico filme "Filadélfia", de 1993) ainda não tem data de estreia.