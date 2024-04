A saga "Mundo Jurássico" encontrou o seu protagonista masculino em Jonathan Bailey, avançou o Deadline.

Conhecido pelo trabalho nas séries "Broadchurch", "W1A", "Crashing" e, mais recentemente, "Bridgerton" e "Fellow Travelers", o ator britânico de 35 anos está na fase inicial das negociações para se juntar a Scarlett Johansson após ter impressionado Steven Spielberg e o produtor Frank Marshall, que lançaram a saga nos anos 1990 com "Parque Jurássico".

Apesar de uma presença mais irregular no grande ecrã, a escolha também foi apoiada pelo estúdio Universal: fontes dizem que o estúdio está muito entusiasmado com o seu trabalho na muita aguardada adaptação ao cinema do musical "Wicked", com o primeiro de dois filmes a chegar aos cinemas no final de novembro.

O novo "Mundo Jurássico" será um reinício completo e original, não sendo esperados os regressos de Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ou dos veteranos da trilogia original Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill.

O projeto é uma grande prioridade dos estúdios Universal e Amblin, já que tem data de estreia marcada para 2 de julho de 2025, uma das mais lucrativas nas bilheteiras.

Após uma breve ligação com o projeto de David Leitch ("Profissão: Perigo"), na realização está Gareth Edwards, cujo último trabalho, o filme de ficção científica "O Criador", protagonizado por John David Washington, impressionou a indústria pelos efeitos especiais e o orçamento ter ficado por uns razoáveis 80 milhões de dólares.

Após se destacar com "Monsters - Zona Interdita" (2010), Edwards impressionou no 'campeonato' dos grandes produções com "Godzilla" (2014) e "Rogue One: Uma História de Star Wars" (2016).

O novo argumento será da autoria de David Koepp, que adaptou "Parque Jurássico" (1993) e "O Mundo Perdido" (1997) dos livros originais de Michael Crichton.

A continuação da saga é uma decisão que não surpreende do estúdio: além de ser uma das mais reconhecidas, os seis filmes arrecadaram mais de seis mil milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial.

O mais recente, "Mundo Jurássico: Domínio", lançado no verão de 2022, é um de apenas seis filmes que arrecadaram mais de mil milhões de dólares desde a pandemia.