No terceiro episódio de "Euphoria", Kat Hernandez protagonizou uma cena que chocou alguns espectadores da série. No arranque do capítulo, a personagem de Barbie Ferreira faz uma chamada por Skype com um homem que mostra as suas partes íntimas.

Em entrevista The Hollywood Reporter, a atriz da série da HBO contou que gravou a cena na primeira semana de gravações. "Estava realmente animada para fazer a cena, é muito engraçada, com humor negro. (...) O micropénis é uma camada adicional... foi uma cena divertida de filmar porque as minhas reações foram mesmo genuínas. Ele estava realmente lá, tinha fones e eu conseguia ouvi-lo e ver o vídeo do Skype", revelou.

À Entertainment Weekly, Barbie Ferreira frisou ainda que "cada cena de sexo de 'Euphoria' conta muito sobre a história da personagem". "Nunca foi: 'faça isto, vem aqui e olha para este micropénis'. Eles explicaram-me o que estava a fazer e perguntaram-se se me sentia confortável com isso. Não fico enojada a ver um micropénis falso, a minha reação naquela cena foi realmente o que aconteceu. Estava a rir", contou.