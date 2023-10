As atuações dos concorrentes no "The Voice Portugal" continuam a conquistar fãs além fronteiras.

Esta semana, o "Best of The Voice", canal de Youtube da produção internacional do formato, elegeu a "Prova Cega" de Cristiano Calisto como uma das melhores da semana.

No programa de talentos da RTP1, o concorrente interpretou o tema "In The Name Of Love", de Martin Garrix e Bebe Rexha.

O jovem cantor virou todas as cadeiras e, no final, escolheu a equipa de Fernando Daniel.

Veja aqui o vídeo.