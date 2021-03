"Cristina ComVida" estreou-se esta segunda-feira, dia 29 de março, às 19h00, na TVI. O programa marca o regresso da apresentadora aos programas diários - depois da saída da SIC, Cristina Ferreira apenas conduziu formatos semanais.

A estreia do novo talk show da TVI foi acompanhada por cerca de 800 mil espectadores, registando 18,4% de share. No mesmo horário, o episódio especial da novela " Êta Mundo Bom!", da SIC, conseguiu liderar audiências e somar 22,1% de share.

Apesar de não ter conseguido derrotar a SIC, a primeira emissão de "Cristina ComVida" conseguiu ficar à frente de "O Preço Certo", da RTP1. O concurso apresentado por Fernando Mendes caiu para o terceiro lugar, registando 17,3% de share.

No total, a estreia do novo programa de Cristina Ferreira registou com um milhão e 300 mil espectadores que viram pelo menos um minuto da emissão.