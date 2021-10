Depois de um intervalo devido à pandemia da COVID-19, os Globos de Ouro regressaram ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Apresentada por Clara de Sousa, a 25.ª cerimónia dos prémios da SIC foi para o ar na noite deste domingo, dia 3 de setembro, e liderou audiências.

A primeira parte da gala arrancou às 21h13 e foi vista por uma média de um milhão e 242 mil espectadores (26,1% de share), sendo o programa mais visto do dia. Já o segundo bloco dos Globos de Ouro da SIC esteve no ar a partir das 23h29 e registou 36,8% de share.

Segundo o Espalha-Factos, a atribuição do Prémio de Mérito e Excelência ao o Vice-Almirante Gouveia e Melo foi um dos momentos mais vistos da noite (41,8% de share).

Já a gala do "Big Brother", da TVI, foi o segundo programa mais visto da noite. A primeira parte do reality show ("Big Brother – Dilema") registou 20,2% de share. As duas partes seguintes chegaram ("Confronto" e "Nomeações") somaram 22,1% de share a reta final da gala conquistou 16,4%.