Aurea, uma das mentoras do "The Voice Portugal", da RTP1, relembrou que participou nas audições para a primeira temporada do programa "Ídolos", que se estreou em 2003, na SIC.

Em entrveista ao podcast "Posto Emissor", da Blitz, a cantora revelou que não conseguiu passar a primeira fase do programa de talentos. "Participei no ‘Ídolos’ mas não entrei. Sempre fui uma miúda super tímida, muito envergonhada", contou.

"Convenceram-me a participar", revelou Aurea. "Aquilo que eles [os jurados] disseram dentro da sala… Eu percebi que eles estavam a representar papéis e tinham de dizer certo tipo de coisas. Por isso é que não me fez desistir", frisou.