"Brooklyn Nine-Nine", série sobre a esquadra de polícia mais disfuncional de Nova Iorque, aproxima-se do fim. A oitava e última temporada, que promete estar repleta de novas tropelias e de algumas lágrimas no adeus, estreia-se na teelvisão portuguesa, no canal TVCine Emotion, a 8 de setembro, às 22h10.

Com Andy Samberg e Andre Braugher, a oitava temporada de "Brooklyn Nine-Nine" segue o detetive Jake Peralta, o Capitão Raymond Holt e a equipa da 99ª Esquadra do Departamento de Polícia de Nova Iorque à medida que tentam equilibrar as suas vidas pessoais e profissionais durante um ano difícil.

De volta às suas funções estão também Melissa Fumero, que interpreta a sargento Amy Santiago, especialista em organização e danças totós, e Terry Crews, que interpreta o gigante gentil Tenente Terry Jeffords. "Stephanie Beatriz é a durona Rosa Diaz, Joe Lo Truglio volta a ser o tímido e leal Charles Boyle, e Joel McKinnon Miller e Dirk Blocker regressam como os veteranos detetives Scully e Hitchcock. Há ainda lugar para um desfile de antigos favoritos da série encabeçado por Chelsea Peretti, a sardónica Gina Linetti, ex-administradora civil da esquadra", relembra o canal.

De acordo com o cocriador, Dan Goor, a série, que "tem recebido elogios pelo seu tratamento de questões sérias sem deixar de ter sentido de humor, não deverá passar ao lado de temas como a brutalidade policial, a desigualdade sistémica e a pandemia".

Veja o teaser: