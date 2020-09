A série "Baby" é um dos mais recentes sucessos da Netflix, especialmente entre os adolescentes. A série italiana conta já com três temporadas e regressou ao ranking diário do serviço de streaming com a estreia dos novos episódios.

"Íntima" e "emotiva", a acção de "Baby" decorre em Roma e acompanha um grupo de jovens. "É uma história de autodescoberta de um grupo de jovens estudantes de Roma. O argumento é baseado em acontecimentos reais", avança a Netflix.

A série "acompanha adolescentes de um dos melhores bairros da cidade que desafiam as convenções sociais em busca da sua própria identidade e independência, num mundo de amores proibidos, pressões familiares e segredos partilhados".

"Baby" centra-se numa escola privada de elite, onde "a aluna e atleta Chiara cria uma amizade improvável com Ludovica, a aluna rebelde, e Damiano, o misterioso aluno recém-chegado". "Fartas das suas famílias e colegas de escola, duas adolescentes de um bairro rico de Roma começam a viver uma vida dupla no submundo da cidade", acrescenta a Netflix na sinopse da série.