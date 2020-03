Bárbara Guimarães voltou ao pequeno ecrã este domingo, dia 8 de março. Na estreia do programa "24 Horas de Vida", a apresentadora teve como convidada a atriz Maria João Abreu.

A nova aposta da SIC foi o terceiro programa mais visto do dia e liderou no horário de transmissão, com 12,9% de audiência média e 26,7% de share.

Já o "Alta Definição Especial" com Bárbara Guimarães registou 19,2% de share.

"Isto É Gozar Com Quem Trabalha", com 29,9% de share, e "Jornal da Noite" (27,2%) foram aos programas mais vistos deste domingo.