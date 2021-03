Esta sexta-feira, dia 26 de março, o intervalo entre as séries não será igual ao habitual, nem será o momento para ir fazer pipocas ou para ir à casa de banho. A partir das 23h30, a FOX vai estrear "Grande Intervalo – Edição Especial", um momento exclusivo de entretenimento no canal e que reúne um conjunto de artistas nacionais.

Bárbara Tinoco, Tiago Bettencourt, Tiago Nacarato, João Só, Carolina Deslandes, Ana Moura, The Gift, Os Quatro e Meia, Capitão Fausto, Domingues, Julinho KSD e HMB vão animar o intervalo com música. "Um conjunto eclético de sons e estilos, que vão do Rap ao Fado, do Soul ao Pop, e que juntam os novos talentos, com a experiência de alguns dos grandes nomes da música portuguesa", frisa a FOX em comunicado.

"Hoje em dia, a oportunidade de tocar para alguém é sempre um privilégio. Quando recebi o convite, foi logo: 'bora, siga, vamos tocar'. Estamos aqui parados, aqui em casa, queremos é tocar", frisa Tiago Nacarato em conversa com o SAPO Mag. "É muito surpreendente e achei que a FOX fez tudo com muito cuidado e carinho - pensaram na roupa, na forma de filmar cada artista de forma diferente... muito interessante", acrescenta o músico.

Bárbara Tinoco partilha da mesma opinião e felicita o canal pela iniciativa. "Temos de dar os parabéns à FOX por esta iniciativa, os músicos - e a arte toda, todos sabemos - estão a ter um ano difícil e, portanto, é sempre muito bom quando há iniciativas que nos metem a tocar. Eu e o meu guitarrista chegámos lá e estávamos excitadíssimos porque já não tocávamos juntos há não sei quanto tempo. Foi muito divertido, foi um reencontro de colegas de trabalho para cantar e tocar música", conta a jovem artista ao SAPO Mag.

"A FOX fez um trabalho excelente, fez-nos sentir mesmo especiais", acrescenta a cantora.

No seu momento no "Grande Intervalo", Tiago Nacarato vai apresentar um dos seus últimos singles, revela ao SAPO Mag. "Aproveitei a oportunidade para mostrar o meu novo single - lancei duas coisas agora, mas na altura só tinha lançado uma, que foi a canção com Fran Gil, o neto de Gilberto Gil. Achei interessante tocar 'Areia Fina' no 'Grande Intervalo', para as pessoas verem e chegar a mais gente", conta Tiago Nacarato. "Acho que o público não estará à espera de nos ver na FOX, vão ser surpreendidos porque é um canal de séries e, por isso, é uma iniciativa muito interessante", acrescenta.

Já Bárbara Tinoco irá apresentar o single "Outras Línguas" no especial da FOX. "Vou apresentar 'Outras Línguas', uma canção que lancei e que não a mostrei muito ainda. Então, decidi levar esse tema porque é uma canção mais forte, não me apetecia cantar coisas tristes. Sentei-me com o meu guitarrista e disse: 'vamos tentar fazer uma cena um bocadinho diferente do que está gravado e vamos fazer uma versão acústica fixe'. Testámos aqui em casa os dois e acho que ficou bom, por acaso", conta a artista.

"Estou desejosa. Vi os outros - esta é já a segunda edição - e é tudo muito bonito", confessa a cantora. "De repente, estamos todos a ter um bocadinho de cultura na nossa casa, de forma segura, e a lembrar as pessoas de que estamos aqui, que existimos, que temos vontade de cantar e que as pessoas têm saudades de nos ouvir só já não se lembravam", remata Bárbara Tinoco.

O "Grande Intervalo – Edição Especial" é uma evolução de "Intervalo", projeto dos canais FOX que em janeiro, juntou 11 artistas nacionais num projeto que disponibilizou atuações únicas de música, dança, humor e até mentalismo, nos intervalos de algumas das séries preferidas dos portugueses.

O projeto foi criado e desenvolvido pela equipa criativa in-house da The Walt Disney Company Portugal, com a produção da Velvet.