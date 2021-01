No início da emissão desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, do "5 para a meia-noite", Inês Lopes Gonçalves subiu ao palco do programa da RTP1 para interpretar uma versão do tema "Baza, Baza (hoje Eu Não Quero Saber)", lançado em 2002 por Boss AC.

A apresentadora adaptou a letra da canção, focando-se no novo confinamento. "Baza, baza. Fica em casa, casa", cantou Inês Lopes Gonçalves no refrão do tema.

"Comer em frente ao Zoom e à televisão/ Saudades do Rodrigo a dizer 'Tenham Noção'", brincou.

Veja aqui o vídeo.