Na emissão desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, do "5 para a meia-noite" foi para o ar um novo episódio da rubrica de Beatriz Gosta. No 13.º vídeo, a humorista explicou que irá substituir o seu pack de sair à noite por um 'pack baby', com tudo o que importante ter à mão.

"Que saudades de cair numa gandaia tola e sair de lá de alma despenteada. Acordar no dia seguinte, procurar o telemóvel e jurar a mim mesma que nunca mais vou beber", gracejou na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo: