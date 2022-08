Ben Kingsley vai aparecer muito mais no Universo Cinematográfico Marvel.

Segundo a revista Variety, o vencedor de um Óscar por "Gandhi" vai ter uma participação de destaque em "Wonder Man", uma série para o Disney+, retomando o papel de Trevor Slattery, o ator falhado e desempregado que se fazia passar pelo vilão Mandarim em "Homem de Ferro 3" (2013).

Será a quarta aparição da personagem, já que entrou numa curta em 2014 e, de forma breve, no filme "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" em 2021.

No centro de "Wonder Man" está uma das personagens mais antigas das bandas desenhadas da Marvel, Simon Williams.

Filho de um empresário a passar por tempos difíceis por causa da competição de Tony Stark e um vilão aquando do lançamento em 1964, Wonder Man fez a transição para herói durante a década de 1970 e acabou por se juntar aos Vingadores, enquanto se mantém a trabalhar como ator e duplo com a sua identidade "civil".

Destin Daniel Cretton, realizador de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", é o co-criador de "Wonder Man", juntamente como o principal argumentista, Andrew Guest, ligado à série "Brooklyn Nine-Nine", o que parece reforçar a credibilidade de rumores de que a produção será uma sátira a Hollywood.

A nova série não tem data de lançamento oficial nem outros atores confirmados, mas a Marvel avançou na Comic-Con de San Diego que chegará em 2024.