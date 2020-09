Ana Garcia Martins, conhecida por A Pipoca Mais Doce, vai juntar-se ao grupo de apresentadores de "Big Brother - A Revolução". Aos domingos, a comentadora e blogger vai conduzir a emissão especial após as galas apresentadas por Teresa Guilherme.

No "Você na TV" desta segunda-feira, dia 14 de setembro, explicou que, todas as semanas, vai conversar com o concorrente expulso do reality show. "Estou muito contente (...) vai ser engraçado serem ali apanhados", confessou a comentadora.

Além da emissão pós-gala, A Pipoca Mais Doce vai continuar a ser comentadora dos "Extras" do "Big Brother".

"A Pipoca Mais Doce vai ter, neste ‘Big Brother’, o maior desafio. Todos os domingos, vai apresentar o pós-gala e enfrentar o expulso. Viva a revolução", explicou Cristina Ferreira, diretor de Entretenimento e Ficção da TVI, nas redes sociais.