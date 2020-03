A nova edição de "Big Brother" estreia a 22 de março na TVI, mas antes da estreia o canal e a produtora Endemol vão revelar os bastidores do dia a dia de Cláudio Ramos. Nos vídeos diários, o apresentador do reality show estará acompanhado pela jornalista Susana Pinto

"Quer ficar por dentro do 'BB2020'? Susana Pinto e o Cláudio Ramos vão mostrar tudo, em exclusivo, nas redes sociais e no site oficial do programa até à estreia. Não perca, um vídeo novo todos os dias", avança a produtora nas redes sociais.

"Se eu quero ver a sua vida, é mais que justo que eu lhe mostre um bocadinho da minha", frisa o apresentador na estreia da rubrica.