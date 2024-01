Na gala deste domingo, dia 28 de janeiro, do "Big Brother - Desafio Final", Cláudio Ramos reagiu às polémicas declarações de Leandro. No reality show da TVI, o cantor confessou que agrediu a sua cadela, adiantando que viu o seu filho a sangrar do nariz e pensou que o animal tinha atacado a criança.

"Perante a mediatização que provocou a reação e as declarações que o concorrente Leandro fez no programa, na semana passada, importa referir que nem a TVI, nem a Endemol, nem o seu apresentador se revêem nas mesmas afirmações", frisou o apresentador.

"Ao longo da sua história, tanto a TVI como a Endemol sempre se pautaram por garantir que os direitos dos animais eram salvaguardados. A causa animal merece o nosso total respeito. Que este incidente sirva que mais não seja para alertar consciências e recordarmos a todos que estes direitos devem ser sempre garantidos", acrescentou o apresentador.

Veja aqui o vídeo.

Na semana passada, nas redes sociais, o grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA) reagiu de imediato, aditando que pondera avançar com uma queixa-crime. Já o PAN vai remeter denúncia para o Ministério Público.