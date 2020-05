Para além dos programas especiais centrados no "Big Brother", a "casa mais vigiada do país" pode ser acompanhada em direto no TVI Reality (posição 99 no MEO). Esta segunda-feira, dia 18 de maio, o canal conquistou o seu melhor resultado de sempre.

Segundo o canal, o TVI Reality foi o sexto canal mais visto esta segunda-feira.

"Desde a estreia do 'Big Brother' que o canal TVI Reality tem vindo a aumentar a sua audiência dia após dia, atingindo ontem o seu melhor resultado com 2,5% de share em lares com TV paga", avança a a TVI em comunicado.