Na gala do próximo domingo, dia 19 de julho, a 'casa mais vigiada do país' vai receber dois dos ex-concorrentes da atual edição do "Big Brother".

Os participantes que irão regressar serão escolhidos pelos espectadores, que podem votar através da aplicação do reality show da TVI. Na emissão do "Extra" desta quinta-feira, dia 16 de julho, Maria Botelho Moniz explicou que os quatro concorrentes com mais votos irão fazer o teste à COVID-19 - Jéssica, Daniel Monteiro, Hélder e Angélica são os participantes que continuam na corrida. "Os quatro vão entrar amanhã [sexta-feira] na fase de testes à COVID-19. Só no domingo, durante a gala, serão revelados os dois ex-concorrentes que voltam a viver na mansão da Ericeira", explicou.