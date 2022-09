A nova temporada do "Big Brother", da TVI, estreou-se na noite deste domingo, dia 11 de setembro. Tal como as últimas edições, as galas semanais são apresentadas por Cristina Ferreira.

O casal Daniel Oliveira e Ana Maia foram os primeiros a entrar na 'casa mais vigiada do país'. Os dois concorrentes casaram-se há três anos.

Conheça os concorrentes:

ANA MAIA

DANIEL OLIVEIRA

JOANA TAFUL

MIRO VEMBA

DIANA LOPES

RÚBEN DA CRUZ

CÁTIA BASÍLIO

RÚBEN BOA NOVA

TATIANA BOA NOVA

NUNO HOMEM DE SÁ

FREDERICA LIMA

MIGUEL VICENTE

CATARINA SEVERIANO

DIOGO MARQUES

MAFALDA DIAMOND

JOANA SCHREYER

RICARDO PEREIRA