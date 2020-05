Na manhã desta terça-feira, dia 26 de maio, o clima voltou a aquecer na casa do "Big Brother". A discussão começou depois de Teresa ter questionado Pedro Soá, o líder da semana, sobre um iogurte vazio. "Se não queres ouvir, vais-te embora. (…) Eu mando aqui", gritou o concorrente (veja aqui o vídeo).

Teresa respondeu e, além do tom de voz agressivo, Pedro Soá quase agrediu a colega, sendo impedido por Pedro Alves.

Ao final da tarde, Cláudio Ramos conversou com os concorrentes e anunciou a expulsão de Pedro Soá. "O comportamento violento só pode ter uma consequência, a expulsão", frisou a 'voz' do programa da TVI.

Em comunicado enviado ao SAPO Mag, a TVI sublinha que "o concorrente Pedro Soá foi hoje expulso do 'Big Brother' por comportamento violento". "Analisados os acontecimentos do final da manhã, que envolveram Pedro Soá e a concorrente Teresa, a decisão foi tomada. As regras são claras e não permitem este ou outro tipo de atos violentos, não deixando margem para outra decisão que não a expulsão direta do concorrente", frisa o canal.

Para o canal, "Pedro Soá dirigiu-se ao grupo em geral, e a uma das concorrentes em particular, de forma inaceitável, contrariando as regras do jogo que, em grande medida, são as regras da convivência em sociedade". Para a TVI, "pouco importa se foi um momento irrefletido ou, se logo em seguida, Pedro Soá foi perdoado pela sua oponente de circunstância": "Comportamentos violentos não podem fazer parte do nosso código civilizacional e, mesmo num jogo tenso como o 'Big Brother', não serão permitidos". "A TVI, assim como todos os meios de comunicação social, tem especiais responsabilidades e tem de atuar em conformidade. A decisão tomada é a adequada para preservar o programa e manter uma relação de respeito e confiança com o público", remata o canal, em comunicado.

Veja o vídeo:

No Twitter, em Portugal, a polémica tornou-se rapidamente no assunto mais comentado. Nas redes sociais, vários os espectadores que pediram que Pedro Soá fosse expulso do reality show.