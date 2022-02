Esta segunda-feira, dia 21 de fevereiro, Liliana Almeida, ex-concorrente do "Big Brother Famosos", esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no "Dois às 10". A emissão registou a melhor audiência do ano, batendo o programa "Casa Feliz", da SIC.

O talk show das manhãs da TVI foi visto por uma média de 372 mil espectadores, registando um share de 24,1%. Já o segmento da entrevista a Liliana Almeida conquistou 30% de share.

Já "Casa Feliz" registou 21,9% de share e o programa "Praça da Alegria", da RTP1, sumou 10,2% de share.