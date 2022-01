A nova edição do "Big Brother Famosos" arrancou no passado domingo, dia 2 de janeiro, na TVI. No Twitter, em Portugal, a hashtag do reality show da liderou o top dos assuntos mais comentados e Kasha foi um dos protagonistas.

Durante a gala de estreia, os concorrentes foram desafiados a participar numa prova para conquistar imunidade. "A Prova da Imunidade consistiu na 'chuva' de alguns objetos (confétis) e de comida, nomeadamente, farinha, chocolate em pó, cereais e pipocas", resumiu a produção do "Big Brother Famosos".

Kasha ficou debaixo do guarda-chuva da farinha e protagonizou um momento que se tornou viral nas redes sociais.

Veja as reações: