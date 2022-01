Com 87% dos votos, Leandro foi segundo concorrente expulso pelos espectadores do "Big Brother Famosos". O cantor esteve na 'casa mais vigiada do país' durante duas semanas e envolveu-se em várias polémicas que deram que falar nas redes sociais.

O segundo concorrente mais votado foi Bruno de Carvalho, com 13% .

"A distância entre um e outro foi muito grande. O público decidiu expulsar um de vocês com 87% dos votos. O outro ficou com apenas 13%. Os portugueses votaram durante toda a semana e durante a gala de hoje (...) O público decidiu expulsar Leandro", revelou Cristina Ferreira em conversa com os concorrentes.

Já Nuno Homem de Sá e o cantor Jay Oliver foram os participantes do reality show menos votados pelos espectadores.

A terceira gala do "Big Brother Famosos", da TVI, foi para o ar este domingo, dia 16 de janeiro, na TVI. A emissão apresentada por Cristina Ferreira contou com os comentários de Flávio Furtado e Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce).