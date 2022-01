As discussões continuam a marcar o dia a dia da 'casa' do "Big Brother Famosos", que se estreou no início de janeiro na TVI. Na tarde desta quarta-feira, dia 12 de janeiro, Leandro zangou-se com Mário Jardel.

"No 'Big Brother Famosos', o concorrente queixa-se da atitude do colega", resume a produção do reality show da estação de Queluz de Baixo.

"Começo a patinar. O Jardel faz cenas e depois o culpado sou eu (...) Fala para aí, parece que tenho algum receio", frisou Leandro. "Fui chamado ao confessionário (...) E chamei-o para ele falar. Mete um lado, mete noutro e o Leandro é sempre o culpado", acrescentou o cantor.

Veja aqui o vídeo.