O "Big Brother Famosos" estreou-se na TVI no dia 2 de janeiro e rapidamente se tornou num dos assuntos mais comentados nas redes sociais. No Twitter, a hashtag do reality show está há mais de uma semana no top 10 dos assuntos mais comentados.

Esta terça-feira, dia 11 de janeiro, #bbfamosostvi ocupa a liderança do top diário do Twitter em Portugal.

Nas redes sociais, os espectadores têm comentado o dia a dia dos concorrentes da 'casa mais vigiada do país'.

Veja algumas das reações: