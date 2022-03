Na gala do passado domingo, dia 13 de março, do "Big Brother Famosos", da TVI, as equipas da semana foram desafiadas a procurar as iniciais do reality show num aquário e numa caixa com farinha.

Marie teve a missão de procurar as letras no aquário. A concorrente do programa da TVI decidiu 'mergulhar' para conquistar a imunidade para a sua equipa e o momento tornou-se viral nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Leia as reações: