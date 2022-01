Marta Gil é uma das concorrentes do "Big Brother Famosos", da TVI, e está fechada na 'casa mais vigiada do país' desde o dia 2 de janeiro. Esta semana, a atriz conquistou um prémio iternacional, o de Melhor Atriz em Thriller nos International Film Awards Actress Universe, mas ainda não foi informada sobre a vitória.

A Marta Gil acaba de ser premiada com a distinção Best Actress in a Thriller pela sua interpretação em ‘Red Roses Never Die’. O International Film Awards Actress Universe é um projeto internacional anual do qual participam jovens iniciantes e atrizes profissionais de diversos países do mundo do qual a Marta faz parte", adiantou a equipa que gere a conta de Instagram da atriz portuguesa.

Os International Film Awards Actress Universe premiaram ainda Tati Golykh (Three Stops"), Sitare Akbas ("Tunnel"), Yulia Egereva ("Yet Another Day"), Daisy Kosmider ("Dreams of Las Vegas"). Já o principal galardão, o de Actress Universe 2022, foi entregue a Paula Marcenaro Solinger.