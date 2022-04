Virgínia López, ex-concorrente do "Big Brother Famosos", da TVI, lesionou-se quando estava dentro da 'casa mais vigiada do país'. Na gala do passado sábado, dia 9 de abril, a escritora revelou a Cristina Ferreira que terá de ser operada.

Segundo a revista TV 7 Dias, a produção do reality show da estação de Queluz de Baixo irá pagar todas as despesas relacionadas com a cirurgia.

"Todos os concorrentes do ‘Big Brother’ que estão na casa estão abrangidos por um seguro. No caso da Virgínia, e uma vez que a lesão foi feita na casa, a produtora Endemol assume todas as despesas", explicou fonte da Endemol à publicação.