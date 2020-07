Na tarde desta quarta-feira, dia 8 de julho, os concorrentes do "Big Brother" foram surpreendidos por Fernando Daniel. O cantor entrou na 'casa mais vigiada do país' para um pequeno concerto.

A atuação do artista, que edita esta sexta-feira, dia 10 de julho, o seu novo álbum, conquistou as redes sociais, tornando-se, ao final da tarde, no assunto mais comentado no Twitter em Portugal.

"Malta obrigado por todos os comentários, espero que tenham gostado deste momento no 'Big Borther'", escreveu Fernando Daniel na sua conta no Twitter.

Veja aqui a atuação de Fernando Daniel.