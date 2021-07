Depois de "BB2020", "Big Brother - A Revolução " e "BB - Duplo Impacto", a TVI vai apostar em mais uma edição do reality show. Em comunicado enviado ao SAPO Mag, a estação de Queluz de Baixo adianta que está a "preparar um novo ciclo" do programa.

Esta sexta-feira, dia 2 de julho, o canal revelou que a nova edição do reality show já recebeu 10108 inscrições - 50,5% do sexo masculino e 49,5% do sexo feminino.

Segundo a TVI, 44,3% dos inscritos tem entre 19 e 25 anos. Já 43,9% dos possíveis concorrentes é da faixa etária entre os 26 e 40 anos.

"Uma nova casa, construída de raiz, novas regras de jogo, provas e desafios que vão testar as capacidades e resiliência dos novos concorrentes, mas as novidades não ficam por aqui", revela a TVI em comunicado.

As inscrições para o novo "Big Brother" estão abertas - veja aqui. "Se gosta de novas experiências e viver desafios radicais, aproveite esta oportunidade e participe no casting para o programa de maior sucesso das últimas décadas em Portugal", desafia o canal.