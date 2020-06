Na 'casa mais vigiada do país', a madrugada de terça para quarta-feira ficou marcada por uma discussão entre Teresa e Noélia, concorrentes do "Big Brother". Durante a troca de argumentos entre as duas participantes, a emissão no canal TVI Reality foi cortada - normalmente, ao longo do dia e da noite, a emissão do canal é interrompida em vários momentos.

Durante a noite, enquanto Noélia chorava num dos quartos da 'casa', Teresa foi conversar com a colega. "Tu minimizas toda a gente", disse a concorrente.

Pouco depois, Teresa pediu para falar com a produção, mas a emissão acabou por ser cortada. Nas redes sociais, os espectadores criticaram a decisão do canal.

Leia algumas das reações: