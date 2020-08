Mais de três meses depois, a aventura dos concorrentes dentro da 'casa mais vigiada do país' chegou ao fim. Soraia, com 31% dos votos, foi a grande vencedora da edição de 2020 do "Big Brother", da TVI, conquistando o prémio de 50 mil euros. Já Diogo ficou em segundo lugar, conquistando 28 % dos votos.

A gala final do reality show também garantiu a vitória à TVI. "Ontem o 'Big Brother' liderou destacado do princípio ao fim da sua emissão, com uma audiência média de um milhão e 400 mil espectadores, para um share de 32,8% (vantagem de 52% em relação à SIC no mesmo horário)", adianta o canal em comunicado, citando os dados da CAEM/ Gfk.

O programa apresentado por Cláudio Ramos liderou dos 4 aos 74 anos, em todas as classes sociais e nos dois géneros. De acordo com a estação de Queluz de Baixo, "o pico máximo de consumo televisivo ontem foi na TVI às 22h49, com mais de um milhão e meio de espectadores no programa 'Big Brother – Última Noite'".

Na SIC, o documentário "Tony" conquistou 24,2% de share e a emissão semanal de "Quem Quer Namorar com o Agricultor" registou 20,8%.

No total diário de domingo, a TVI ocupou "o lugar cimeiro do ranking de programas, ao colocar três programas nas primeiras posições".